T. rex van Naturalis gekopieerd voor museum in Japan

De Tyrannosaurus rex van museum Naturalis in Leiden is gekopieerd. Het museum maakte met een 3D-printer het hele skelet van de dinosaurus na voor het Dinosaur Museum in Nagasaki in Japan.

Het nagemaakte dinoskelet van Trix, zoals de echte T. rex van Naturalis heet, wordt van donderdag 19 november tot en met 16 december in de entreehal van het museum publiekelijk gemonteerd. Het scannen, 3D-printen en verven van de ongeveer 320 botten was een langdurige klus. Zo duurde het printen van bijvoorbeeld het heupbot alleen al twee weken. In totaal duurde de reconstructie ruim een jaar. Het skelet is ruim 12 meter lang en 4 meter hoog.

De replica krijgt wel een andere houding dan de echte Trix. Waar het origineel zijn kop laag bij de grond heeft, torent de kop van de replica boven het publiek uit in een meer aanvallende pose. „De echte Trix blijft natuurlijk gewoon bij ons in Leiden, maak je geen zorgen”, zegt 3D-modelleur en anatoom Pasha van Bijlert van Naturalis. Voor het kopiëren van de dino werden nieuwe technieken gebruikt, waardoor het skelet volgens Van Bijlert erg natuurgetrouw is geworden. In maart volgend jaar vertrekt de kopie van Trix naar Japan.