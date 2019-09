‘T. moet zich verantwoorden op zitting’

René Verschuur verloor zijn 19-jarige dochter bij de aanslag in een tram in Utrecht op 18 maart. In het AD komt hij aan het woord en is een brief van hem aan dader Gökmen T. gepubliceerd, over waarom hij wil dat de schutter aanwezig is bij het proces. Eerder deze maand werd bekend dat T. niet aanwezig is bij de volgende zitting in de rechtbank op 23 september.

„Ik wil weten wat die gek bewoog”, zegt Verschuur in de krant. „Het is belangrijk dat hij er is. Dat hij voelt wat hij met mijn dochter heeft gedaan.”

„Wat mij het meest steekt is dat jij na zo’n bizarre daad ook nog eens zo laf bent om niet op zitting te willen verschijnen”, schrijft Verschuur. „Je weet waarschijnlijk wel dat het allemaal niets meer uitmaakt en zet maar alles op alles om jouw handelen toch maar te rechtvaardigen.”

Bij de vorige zitting confronteerde Verschuur T. met zijn gevoelens. „Ik heb sowieso levenslang. Van hem moeten we dat maar afwachten.”