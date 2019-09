‘Systeem bedreiging door criminelen werkt’

„Ik denk dat het heel lastig zal worden om een advocaat te vinden voor deze kroongetuige. Dan merk je dat het systeem van bedreiging dus werkt. We zullen daar een oplossing voor moeten vinden.”

Dat zegt Simeon Burmeister, waarnemend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, in reactie op de moord op zijn collega-advocaat Derk Wiersum. „Vooral het hele persoonlijke verhaal is natuurlijk verschrikkelijk, maar daarnaast is het ook aanslag op de positie van de advocaat in het rechtsstelsel en daarmee ook de rechtsstaat.”

Burmeister verkeert „nog in shock”, zegt hij. „Wij zijn vooral bang.”