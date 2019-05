Syriërs mishandeld bij burenruzie Enschede

Bij een burenruzie vorige week dinsdag in Enschede Oost hebben buurtbewoners een Syrisch echtpaar uit hun huis gehaald en ernstig mishandeld. Dat heeft burgemeester Onno van Veldhuizen maandag gezegd in de gemeenteraad.

Het vluchtelingengezin met twee kinderen woonde nog maar enkele maanden in de wijk. Na de mishandeling heeft het gezin de buurt verlaten. Het is volgens de gemeente nog niet duidelijk of de Syriërs terugkeren.

De zaak zorgde vorige week al voor ophef, maar gemeente en politie wilden toen nog niet veel kwijt over wat er precies was voorgevallen. De politie, die de zaak nog in onderzoek heeft, kon de toedracht niet meteen vaststellen omdat „te veel mensen zich niet durven uitspreken”, zei Van Veldhuizen. „Soms uit angst. Soms uit schaamte. Misschien soms uit instemming.”

Het incident begon met een kleine ruzie tussen een paar kinderen, waarop enkele ouders met geweld verhaal gingen halen bij het Syrische gezin. Van Veldhuizen spreekt van een „schandvlek” voor de gemeente. „Niemand tuigt een vader en moeder af voor de ogen van een groep buurtgenoten zonder verantwoording af te leggen. We spreken onze diepste afkeuring uit over wat zich vorige week dinsdag in onze stad heeft afgespeeld.”