„Syriërs in Nederland krijgen Arabische les”

Op tientallen plekken in Nederland kunnen Syrische statushouders lessen Arabisch krijgen op weekendscholen. De scholen worden meestal gerund door vrijwilligers, onder wie Syriërs die al langer in Nederland zijn. Soms zijn de lessen gebaseerd op de Koran. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant.

Hoeveel leerlingen de weekendscholen precies hebben, is niet bekend, maar volgens de Volkskrant gaat het om „vermoedelijk enkele duizenden Syrische kinderen”. De statushouders hebben te horen gekregen dat ze voorlopig in Nederland mogen blijven, maar er bestaat een kans dat ze ooit terug moeten naar Syrië, als de oorlog daar voorbij is. Voor sommige ouders is dat de reden om hun kinderen in te schrijven.