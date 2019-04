Syriërs en jezuïeten herdenken pater Frans

Syrische vluchtelingen, jezuïeten en anderen herdenken zaterdag in Amsterdam de vermoorde pater Frans van der Lugt. De Nederlandse geestelijke werd vijf jaar geleden, op 7 april 2014, doodgeschoten in de Syrische stad Homs. Van der Lugt zette zich in Syrië jarenlang in voor de bevolking. Hij zette er onder meer een centrum op voor gehandicapte kinderen, gaf psychotherapie en inspireerde duizenden jongeren, zowel christen als moslim, tijdens lange wandeltochten.

De herdenking begint zaterdagmiddag in de Doopsgezinde Kerk aan het Singel in de hoofdstad. Daar geven Syrische muzikanten die in Nederland wonen een lunchconcert. Syrische vluchtelingen halen herinneringen op aan de Nederlandse pater en er wordt een boek gepresenteerd met teksten van zijn hand. In de namiddag wordt tijdens de eucharistieviering in de jezuïetenkerk De Krijtberg, eveneens aan het Singel, stilgestaan bij de dood van ‘pater Frans’.

Frans van der Lugt ging in 1964 voor het eerst naar het Midden-Oosten. In 1980 vestigde hij zich definitief in Syrië. Toen daar in 2011 de burgeroorlog uitbrak die tot op de dag van vandaag woedt, besloot hij in de belegerde stad Homs te blijven. Enkele dagen voordat hij 76 jaar zou worden, schoot een onbekende hem dood.