Syriër vrijgesproken van deelname terreurorganisatie

Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag een 26-jarige Syrische verdachte vrijgesproken van deelneming aan een terroristische organisatie en betrokkenheid bij mensensmokkel. Het hof oordeelde dat voor beide feiten onvoldoende bewijs was.

De rechtbank had de verdachte eind 2018 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor lidmaatschap van Jabhat al-Nusra en betrokkenheid bij de illegale reis van een andere Syrische vluchteling naar Nederland. In hoger beroep had het Openbaar Ministerie zes jaar gevangenisstraf geëist.