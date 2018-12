Syriër Rezk Al-Dukhnah (32) haalde drie diploma’s in een jaar

Syriër Rezk Al-Dukhnah kijkt terug op een geslaagd 2018. Hij haalde alle toetsen voor zijn inburgeringsdiploma, rondde met succes een ondernemerschapscursus af en slaagde als klap op de vuurpijl met een 100 procentscore voor zijn theorie-examen.

Precies drie jaar woont Rezk Al-Dukhnah (32) met zijn vrouw Reva (22) nu in Nederland. Toen hij in december 2015 in Nederland aankwam, sprak hij uitsluitend Arabisch. Nu geeft de in Soest wonende Syriër moeiteloos een interview in het Nederlands. Tijdens een twee uur durend gesprek hoeft hij niet één keer naar woorden te zoeken. Ook Reva zit niet verlegen om Nederlandse woorden.

Rezk en Reva lijken schoolvoorbeelden van geslaagde integratie. Beiden begonnen in juli 2017 aan hun inburgeringstraject. Iets meer dan een jaar later sloten ze met succes vijf van de zes onderdelen af. Zelf zeggen ze dat ze daarmee hun diploma in feite op zak hebben, want het laatste onderdeel is een formaliteit. Het is dat ze moeten wachten tot er in Soest voldoende cursisten zijn, anders waren ze al klaar geweest.

De eerste inburgeringsles ging over groeten. Nederlanders doen dat op grappige wijze, lacht Rezk. „Daaag, doeeeii; alsof ze een muziekje afspelen. Toen ik na de lessen in de supermarkt kwam, groette ik eerst nog wat zakelijk. Inmiddels kan ik het bijna als een echte Nederlander.”

De Syriërs blokten wekelijks vele uren voor hun examens, maar voor het onderdeel kennis Nederlandse maatschappij slaagden ze zonder te leren. Hun docent had hen op het laatste moment opgegeven voor de eindtoets, zodat ze geen tijd hadden zich voor te bereiden. „In de appartementen boven ons wonen drie Nederlandse vrouwen met wie we veel optrekken. Van hen hebben we veel geleerd. Ook staken we veel op van Nederlandse tv-programma’s. Vragen over het Wilhelmus, de Tweede Wereldoorlog en de watersnood konden we moeiteloos beantwoorden.”

Recent rondde Rezk met succes een ondernemerschapscursus af. „In Syrië runde ik een kapperswinkel en ik droom ervan om volgend jaar een haarzaak voor dames te beginnen. Op de cursus leerde ik wat daar in Nederland bij komt kijken.”

Tussendoor vond de Syriër ook nog tijd om zijn theorie-examen te halen. „Ik slaagde in één keer en had nul fout.”

Van huis uit is Rezk rooms-katholiek en Reva Syrisch-orthodox. Hoewel ze nog niet zijn ingeburgerd in een kerk in Nederland kijken ze met warme gevoelens terug op een dienst in een orthodoxe parochie in Amersfoort. Rezk: „Die wierookgeur, de sfeer, de liturgie; het was alsof we in Syrië waren. Ik kreeg gewoon kippenvel.”

