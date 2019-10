Syriër opgepakt in azc voor oorlogsmisdrijf

Een 29-jarige Syrische asielzoeker is in het asielzoekerscentrum Ter Apel opgepakt en vastgezet, omdat hij wordt verdacht van ernstige vernedering van gesneuvelde strijders in Syrië. Hij zou onder meer zijn voet hebben geplaatst op een stoffelijk overschot en naar een ander lijk hebben geschopt. Hij zou daarmee hun persoonlijke waardigheid hebben aangerand en dat is volgens internationale verdragen een oorlogsmisdrijf, waarop maximaal een levenslange gevangenisstraf staat, zo meldde het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het OM vermoedt dat de vernederingen zich voordeden in april 2015 in Hama. De verdachte was mogelijk een commandant van de terreurorganisatie Ahrar Al Sham, die streed tegen de troepen van president Assad. Gewapende mannen behandelden de gedode strijders als trofeeën en bespuugden ze. De verdachte was zelf gewapend met een machinegeweer en zou op video hebben laten vastleggen hoe hij zingend de dood van de strijders viert en naar hen verwijst als honden. De video werd op YouTube geplaatst waardoor de wandaden werden verspreid.

De verdachte had zich begin oktober bij het azc gemeld. Hij liep tegen de lamp omdat hij internationaal stond gesignaleerd door de Duitse justitie. Hij had zich eind 2015 in Duitsland gemeld als asielzoeker en zou daarna zijn teruggekeerd naar Syrië vanwege familieomstandigheden.

De man is vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld door de rechter-commissaris in Den Haag.

In Nederland is één keer een teruggekeerde jihadist veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat hij lachend had geposeerd met een gekruisigd persoon. Het ging om Oussama A. uit Utrecht. De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem in juli tot 7,5 jaar cel, waarvan 2,5 jaar werd opgelegd voor de bewuste foto en de verspreiding daarvan.