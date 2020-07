Syriër aangehouden na vondst valse reisdocumenten in wc vliegtuig

Een 56-jarige man uit Syrië is dinsdagavond aangehouden op Rotterdam The Hague Airport, na de vondst van reisdocumenten in de wc van een vliegtuig dat net was aangekomen vanuit Griekenland. Een schoonmaakster had in de wc een Belgisch rijbewijs, twee Griekse identiteitskaarten en een verscheurd Nederlands paspoort gevonden, meldt de marechaussee.

Alle identiteitsbewijzen bleken vals of vervalst te zijn. Via camerabeelden kon de marechaussee de mogelijke gebruiker van de documenten traceren. Hij was op dat moment ter hoogte van de parkeerplaats van de luchthaven. De man had een valse, Zwitserse identiteitskaart bij zich.