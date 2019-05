Syriëgangster zegt huur op om onrust buurt

Syriëgangster Aïcha die eind 2014 naar Nederland terugkeerde, heeft dinsdag de huur opgezegd van haar woning in de Maastrichtse wijk Amby. Zij voelt zich niet veilig in de buurt, bevestigde een woordvoerster van woningstichting Maasvallei berichtgeving door 1Limburg.

Maasvallei had haar de woning pas onlangs toegewezen. Dat leidde tot veel onrust toen dat bekend werd. Buurtbewoners begonnen een handtekeningenactie tegen haar komst. Maasvallei gaat nu samen met de vrouw bekijken welke oplossing voor haar gevonden kan worden, zei de woordvoerster.

Aïcha vertrok in februari 2014 als 18-jarige bekeerlinge naar Syrië, waar ze zich bij haar man, een Turks-Nederlandse ex-militair en jihadist, wilde voegen. Haar moeder haalde Aïcha op in Syrië. Bij aankomst in Nederland werd ze opgepakt. Justitie verdacht haar van deelname aan een terroristische organisatie. Maar het Openbaar Ministerie vond niet genoeg bewijs dat Aïcha in Syrië heeft deelgenomen aan de jihad. Daarom werd ze niet vervolgd.