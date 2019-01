Syriëgangster Melis A. op vrije voeten

Melis A., de 23-jarige vrouw die medio juli is teruggekeerd uit het strijdgebied van Islamitische Staat, komt in afwachting van haar proces op vrije voeten. De Rotterdamse staat terecht voor deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terreurdaden. Toen de rechtbank in Rotterdam liet weten dat ze met een enkelband naar buiten mag, na een voorarrest van ruim een half jaar, juichte en applaudisseerde haar familie en vrienden op de publieke tribune luid.

A. arriveerde afgelopen zomer in Nederland met haar inmiddels een jaar oude zoontje op een vlucht vanuit Erbil, in het noorden van Irak. De jongen woont tegenwoordig bij haar moeder. Haar man - en de vader van haar kind - is waarschijnlijk oktober 2017 overleden in het strijdgebied. Deze Nederlander is hier eerder bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie.

De Rotterdamse was ongeveer twee jaar geleden haar geradicaliseerde man achterna gereisd naar Syrië. „Met romantische motieven”, zei haar advocaat maandag. „Ze wilde een gezin stichten, niet vechten. Ze heeft het ware gezicht van IS gezien en een vergissing gemaakt.”

De officier van justitie verzet zich niet tegen haar vrijlating, maar wil toch „een kanttekening” plaatsen bij het verhaal van A. „Ze wist dat de man met wie ze een gezin wilde stichten, deelnam aan de terroristische organisatie IS. Ook heeft ze een afscheidsbrief geschreven waarin ze zei dat ze bereid was te sterven.”

A.’s vader deed in 2016 aangifte van vermissing, toen ze niet terugkwam van een trip naar familie in Turkije. Toen zijn dochter in een opvangkamp terechtkwam, is hij haar en zijn kleinzoon gaan halen. Met zijn drieën vertrokken ze naar de Iraakse stad Erbil. Daar hebben ze een tijd gevangen gezeten voor ze op het vliegtuig naar Nederland werden gezet.

De zaak tegen haar wordt op 10 april behandeld bij de rechtbank van Rotterdam.