Syriëgangers veroordeeld tot 5 en 7 jaar cel

Drie Rotterdammers die hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie in Syrië zijn donderdag veroordeeld tot celstraffen van vijf en zeven jaar. De 32-jarige Syriëganger Mohamed R., anderhalf jaar geleden aangehouden in Spanje, kreeg de zwaarste straf opgelegd door de rechtbank in Rotterdam.

Houssaine Z. en Saad C. - beiden 29 jaar - zijn veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Zij stonden op de Nederlandse terrorismelijst en hadden zich in Turkije bij het consulaat gemeld. Februari dit jaar werden ze naar Nederland gebracht en direct op Schiphol aangehouden.

De drie mannen hebben tussen eind 2015 en medio vorig jaar deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië, bij de aan Al-Qaida gelieerde organisatie Jabhat al-Nusra. Het is niet duidelijk geworden wat ze daar zouden hebben gedaan en of er door hen zou zijn gevochten.