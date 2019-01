Syriëganger wordt ter observatie opgenomen

De 24-jarige Syriëganger die wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en een oorlogsmisdrijf, moet ter observatie worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Den Haag - voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol - woensdag bepaald.

Oussama A. uit Utrecht heeft sinds zijn arrestatie in de zomer van vorig jaar meerdere keren gezegd dat hij wil meewerken aan onderzoeken, maar even zo vaak deed hij dat toch weer niet en beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Daarom had de officier van justitie gevraagd om een verplichte opname. De rechtbank gaat mee in die „stok achter de deur”.

A. had eerder aangegeven dat hij bang was „spuitjes” te krijgen in het Pieter Baan Centrum. „Ik wil niet als een zombie rondlopen.” De rechter benadrukte meerdere keren dat dat echt niet zou gebeuren. Gerustgesteld zei A. daarna tegen de rechter dat hij „100 procent zeker” wil meewerken aan het onderzoek.

A. en zijn even oude medeverdachte Reda N. uit Leiden worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, het voorbereiden en bevorderen van terroristische activiteiten en het ronselen voor de jihad in Syrië, Irak, Turkije en Nederland. Dat zou zijn gebeurd van begin 2014 tot 1 november 2016.

Beide mannen werden twee jaar geleden in Turkije opgepakt en veroordeeld tot zes jaar cel. In afwachting van hun hoger beroep zijn ze in vrijheid gesteld, waarna ze afgelopen juli zijn teruggebracht naar Nederland. De twee zitten sinds die tijd in voorarrest en blijven dat voorlopig ook, bepaalde de rechtbank woensdag.

A. poseerde op een foto op Facebook lachend naast een persoon die was gekruisigd. Justitie kwalificeert dat als een oorlogsmisdaad, het is voor het eerst dat een Syriëganger daarvoor is aangeklaagd.

De zaak gaat op 18 februari verder maar wordt dan wederom niet inhoudelijk behandeld. Naar verwachting is de inhoudelijke behandeling op 8 en 9 juli.