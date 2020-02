Symposium universiteit Maastricht over cyberaanval

De Universiteit Maastricht houdt woensdag een symposium naar aanleiding van de cyberaanval vlak voor kerst. Die legde de universiteit tot 6 januari plat. Tijdens de bijeenkomst wil de universiteit inzicht geven in wat er is gebeurd, hoe erop is gereageerd en welke lessen er zijn geleerd.

Door openheid van zaken te geven hoopt de universiteit een bijdrage te leveren aan de bestrijding van cybercrime, een vorm van criminaliteit die volgens de hogeronderwijsinstelling groeit en meer en meer maatschappelijk ontwrichtend werkt.

De aanval, die de computersystemen stillegde, gebeurde met ransomware, waarbij bestanden gegijzeld worden, en pas in ruil voor losgeld weer beschikbaar komen.

De Observant, het onafhankelijke weekblad van de de universiteit, meldde op 2 januari dat de UM een paar ton losgeld aan de hackers had betaald. De universiteit liet zich hierover tot nog toe niet uit.