Symbolisch afscheid van vreugdevuur op strand

Op het strand van de Haagse wijk Duindorp hebben zondagmiddag zo’n 550 mensen, onder wie veel bouwers, symbolisch afscheid genomen van de traditionele vreugdevuren. Er werd You Never Walk Alone gezongen en een minuut stilte in acht genomen.

De aanwezigen hadden zwarte vlaggen bij zich met daarop de namen van plekken waar rond de jaarwisseling geen vreugdevuren meer mogen worden ontstoken. Naast Duindorp en Scheveningen zijn dat onder meer Laakkwartier, Tanthof (in Delft), Rijswijk, Ypenburg en Vlaardingen.

De bouwers staken op het Zuiderstrand een doodskist met kransen en linten in brand en staken vuurwerk af. De politie was niet nadrukkelijk aanwezig en hoefde voor zover bekend ook niet in actie te komen. Eerder deze maand waren er enkele avonden ongeregeldheden in Duindorp. Bouwers protesteerden tegen het niet doorgaan van de vreugdevuren.