SVB krijgt miljoenen na ICT-mislukking

ICT-bedrijf Capgemini moet ruim 21 miljoen euro betalen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege een mislukt automatiseringsproject. Een arbitragecommissie heeft dat vrijdag bepaald, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zaterdag aan de Tweede Kamer laten weten. Het is voor het eerst dat een overheid zo’n zaak heeft aangespannen.

De SVB stopte in 2014 met de ontwikkeling van het systeem voor betalingen waaraan al jaren werd gewerkt. Dat gebeurde na advies van deskundigen, die doorgaan met het zogeheten Multi Regelingen Systeem toen „zeer problematisch” noemden.

De SVB is uitvoerder van een aantal regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Door het mislukken van het automatiseringsproject zijn betalingen, zoals de AOW en de kinderbijslag, niet in gevaar gekomen

De arbitragecommissie heeft bepaald dat Capgemini contractbreuk heeft gepleegd. Het bedrijf overweegt nog om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.