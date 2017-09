SVB: haal je ‘vergeten’ AOW op

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat ouderen die in het buitenland wonen actief oproepen na te gaan of ze nog recht hebben op een ‘vergeten’ AOW-uitkering in Nederland. Het is volgens de SVB zeker dat deze ouderen er zijn. Maar de instantie zegt zelf niet in staat te zijn om te achterhalen wie dit dan zijn, hoe groot die groep is en op hoeveel geld ze in totaal nog moeten ontvangen.

„Er is een groep mensen in het buitenland die wij niet kunnen aanschrijven om hen te informeren over hun AOW-rechten. Dat komt omdat hun adresgegevens ontbreken. Vaak gaat het om mensen die bij hun emigratie een huisadres in het buitenland hebben opgegeven, maar daarna een nieuwe verhuizing vergeten zijn te melden”, aldus een woordvoerder van de SVB.

Per jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je AOW-rechten op. Voor elk jaar bedraagt de opbouw 2 procent van een volledige AOW-uitkering. Een volledige uitkering voor gehuwden bedraagt bijvoorbeeld 757,80 euro per maand per persoon. Mensen die bijvoorbeeld vijf jaar in Nederland hebben gewoond, hebben recht op 10 procent van een volledige uitkering. Maar als mensen zelf geen aanvraag doen, ontvangen ze niets.

De SVB lanceert eind oktober tijdens het evenement de Pensioendriedaagse een campagne met als doel ouderen in het buitenland actief aan te sporen na te gaan of ze nog recht hebben op een - gedeeltelijke - uitkering. „We zullen onze boodschap verspreiden via media in landen waar wij denken dat veel van dit soort mensen zich bevinden, zoals Frankrijk, België, Canada en de Verenigde Staten.” Als mensen recht blijken te hebben, ontvangen ze voortaan maandelijks een uitkering. Tegoeden kunnen tot maximaal een jaar terug gevorderd worden, zo schrijft de wet voor.

Eerder deze week berichtte dagblad AD al dat pensioenfondsen veel geld op de plank hebben liggen van ouderen die vergeten zijn daar aanspraak op te doen. Alleen al bij de drie grootste pensioenfondsen zouden 100.000 mensen nooit hun pensioen hebben geclaimd, waarmee vele honderden miljoen euro’s nog op de plank liggen.