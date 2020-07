Surinamers eisen excuses en vergoeding van oud-minister Jan Pronk

Oud-minister Jan Pronk (PvdA) moet zich in het openbaar verontschuldigen voor delen uit zijn boek ‘Suriname, van wingewest tot natiestaat’ en een schadevergoeding betalen. Dat is wat de Surinaamse advocaat Irwin Kanhai namens twee Surinaamse cliënten heeft geëist, staat in een brief van de advocaat aan Pronk te lezen die zaterdag is gepubliceerd op de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

In het boek van Pronk staat dat de twee cliënten, Errol Alibux en Iwan Krolis, aanwezig waren in Fort Zeelandia op de dag van de Decembermoorden in 1982, toen vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse vermoord werden. Volgens Kanhai is dit een pertinente leugen. De Surinaamse krijgsraad heeft de twee in 2019 namelijk vrijgesproken van alle beschuldigingen, waaronder de aanwezigheid in Fort Zeelandia.

Volgens de advocaat blijkt uit de manier van schrijven dat Pronk een „diep gewortelde animositeit heeft jegens mijn cliënten”.