Suriname zet veroordeelde Nederlander uit

De Surinaamse autoriteiten hebben de voor terrorisme veroordeelde Nederlander Raoul A. vrijdagavond naar Nederland uitgezet, omdat hij geen geldige verblijfsdocumenten had. De Surinaamse autoriteiten noemen A. een gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid, blijkt uit het uitzettingsdocument.

Bij aankomst in Nederland is A. direct opgepakt vanwege openstaande boetes, laat zijn advocaat weten. Dat heeft volgens de advocaat niets met zijn veroordeling in Suriname te maken.

Vorige week werd A. na zijn veroordeling direct vrijgelaten, omdat hij al twee jaar in voorarrest had gezeten. De rechter achtte het bewezen dat A. deel had genomen aan de terroristische organisatie Islamitische Staat en dat hij de wapenwet had overtreden. Zijn broer Nasser I. werd toen vrijgesproken. Hij is nog in Suriname, maar is ook aangemerkt als ongewenst persoon.

De advocaten van A. laten weten het niet eens te zijn met de uitzetting, omdat met justitie zou zijn afgesproken dat A. de tijd zou krijgen om zijn papieren in orde te maken.