‘Suriname wilde 75 miljoen euro witwassen’

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie Surinaamse banken en vijf geldwisselkantoren van betrokkenheid bij het witwassen van ruim 75 miljoen euro, verdeeld over vijf geldzendingen. 19,5 miljoen euro daarvan werd april vorig jaar op Schiphol onderschept. Het geld was van Suriname onderweg naar Hong Kong.

Bij de eerste zending is direct contact gezocht met de Centrale Bank van Suriname, liet het OM dinsdag weten tijdens een zogeheten rekestenzitting in de rechtbank op Schiphol. Tijdens deze zitting is gesproken over de staatsimmuniteit van het geld, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De douane constateerde bij de eerste zending diverse onregelmatigheden, liet het OM weten. Het gaat dan onder meer om de wijze van verpakking, de soorten coupures en de vreemde route, waardoor de alarmbellen afgingen.

De Surinaamse banken ontkennen dat er sprake was van illegale geldzending.