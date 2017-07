Suriname wil nu geen Nederlandse ambassadeur

De Surinaamse regering wil het op dit moment niet hebben dat Nederland in Suriname vertegenwoordigd is op het niveau van een ambassadeur. Daarom is het nu niet ‘opportuun’ om de door Nederland voorgedragen ambassadeur Anne van Leeuwen toestemming te geven naar Suriname te komen.

Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Yildiz Pollack-Beighle, vrijdagmiddag in het Surinaamse parlement gezegd. Donderdag werd bekend dat Van Leeuwen niet welkom is in Suriname. Een concrete reden of aanleiding voor het weigeren van de ambassadeur heeft de minister niet gegeven.