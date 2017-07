Suriname pakt Nederlandse terreurverdachten

De Surinaamse autoriteiten hebben twee Nederlanders opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Het gaat volgens hun advocaat om mannen van Surinaamse komaf.

De politie arresteerde de mannen zondagavond, maar het ministerie van Justitie en Politie bracht het nieuws pas dinsdag naar buiten. Er zijn meer verdachten opgepakt, maar over hen zijn nog geen bijzonderheden bekendgemaakt. Zo is onder meer onduidelijk om hoeveel mensen het gaat, wat hun nationaliteit is en wat ze mogelijk van plan waren.

De advocaat van de Nederlanders, Raoul Lobo, is maandag al door ouders van de mannen benaderd om ze juridische bijstand te verlenen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was nog niet geïnformeerd over de aanhoudingen. „We zoeken uit wat er hand is”, zei een woordvoerder dinsdagavond.

Het Surinaamse ministerie benadrukte in een verklaring dat de verdachten zijn opgepakt op basis van informatie van de eigen inlichtingendiensten en getuigen. De aanhoudingen vonden dus niet plaats naar aanleiding van informatie uit het buitenland. Ook het Landelijk Parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie stelde dat het gaat om een Surinaams onderzoek.

De Surinaamse autoriteiten zeiden ook dat tot nu niet is gebleken dat de verdachten het hadden gemunt op buitenlandse ambassades in het Zuid-Amerikaanse land. Dat is vermoedelijk een verwijzing naar berichtgeving van de lokale krant De West, die eerder berichtte dat de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo beoogd doelwit zou zijn van terroristen van Islamitische Staat.