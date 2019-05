Suriname laat terreurverdachte vrij

De rechter in Suriname heeft Nasr I., een van de twee broers die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme, vrijdag in vrijheid gesteld. De rechter gaf geen reden voor het vrijlaten van de terreurverdachte.

Zijn broer Raoul A. moet in de gevangenis blijven. De broers hebben de Nederlandse nationaliteit. De rechter wijst op 14 juni vonnis in de zaak.

De twee broers zaten samen vast sinds juli 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder dit jaar respectievelijk zes en vier jaar celstraf tegen A. en I. Volgens de aanklager hebben de broers zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een terreurorganisatie, financiering van terrorisme, ronselen voor de gewapende strijd in Syrië en bezit van munitie.

De officier van justitie heeft zich voor een groot deel van de bewijsvoering gebaseerd op vele chatberichten die op de telefoons van I. en A. zijn aangetroffen. Hieruit bleek dat vooral A. zich vaak zeer extreem uitte. Volgens A. heeft het OM zeer selectief geput uit de chats.

A. heeft toegegeven dat hij een korte periode in de ban van Islamitische Staat (IS) is geweest, maar dat hij na enkele maanden al op andere gedachten kwam en nooit is geradicaliseerd.