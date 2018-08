Suriname geeft lichaam Nederlandse piloot vrij

Na drie jaar in onzekerheid te hebben verkeerd, kunnen de nabestaanden van een in Suriname overleden Nederlandse piloot afscheid nemen van hun familielid. Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft de stoffelijke resten van Donavan van Embricqs vrijgegeven, zegt de familie van het slachtoffer.

De vlucht die de piloot naar Nederland brengt vertrekt op donderdag en komt vrijdag aan.

Van Embricqs en een collega raakten in mei 2015 vermist. Op die dag verdween hun helikopter van de radar. Zoektochten door het helikopterbedrijf in de Surinaamse jungle leverden niets op en het zoeken werd gestopt. Bij toeval stuitten eind november 2017 twee arbeiders van een houtbedrijf op de resten van de helikopter en de inzittenden.

Het forensisch onderzoek voor de identificatie van de lichamen duurde vervolgens uiteindelijk nog negen maanden. Het Nederlandse Forensisch Instituut was ook bij dit onderzoek betrokken. Moeder Carmen Burleson is opgelucht dat er nu eindelijk zekerheid is en ze haar zoon mee kan nemen naar Nederland waar hij begraven zal worden.

Het helikopterbedrijf waar Van Embricqs werkte, organiseert voor het vertrek nog een herdenkingsdienst in Suriname.