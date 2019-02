Surinaamse (84) maakt ”lekkerste bami van Rotterdam”

Wie over de Rotterdamse West-Kruiskade wandelt, komt meer toko’s tegen dan je op beide handen kunt tellen. Bij één ervan rinkelt de telefoon zelfs op een rustige dinsdagmiddag om de paar minuten. Allemaal voor ”de lekkerste bami van de stad”.

Bijna elke dag staat de in Suriname geboren Oemar Singokarso (84) aan het fornuis van Toko Kondreman. Zij en haar man Satimen (82) maken dagelijks bami goreng in gigantische wokpannen. Stoppen met koken? Dat staat niet haar woordenboek.

Waarom op deze leeftijd nog aan het werk?

Satimen Singokarso: „Het leven is zo duur tegenwoordig. Mijn AOW is niet genoeg om van rond te komen. Daarom werken we nog hier.

Mijn vrouw werkt al 25 jaar bij deze toko en na mijn pensioen ben ik haar gaan helpen. Zes dagen in de week, zo’n vijf uur per dag staat ze hier.”

Oemar Singokarso: „Van jongs af aan werk ik al, dus ik ben het ook altijd gewend om dat te doen. Wat moet ik thuis? Slapen en eten en weer slapen?”

Hoe komt het dat u nog zo fit bent op uw leeftijd?

Oemar Singokarso: „Dat is allemaal Gods werk. Sommige mensen worden maar 50 jaar, anderen 70. Ik ben 84 en het gaat nog steeds heel goed.

Ik denk dat het wel helpt als je gewoon in beweging blijft. In ons huis doen we alles ook nog op de ouderwetse manier. Een wasmachine heb je niet nodig hoor, het kan gewoon met de hand. Zo krijg je veel meer beweging en dan blijf je gezond.”

Waarom bent u naar Nederland gekomen?

Satimen Singokarso: „Ik was ambtenaar, maar we hadden ook een restaurant in Paramaribo. Vlak voor de militaire coup was het niet prettig in Suriname. Een paar keer per week stonden er militairen met mitrailleur in ons restaurant. Dan moesten we hun eten geven. Uiteindelijk hebben we ons restaurant moeten sluiten.

Voor mijn werk moest ik eens naar Nederland en ik ben toen gebleven. Dat was in 1979. Mijn vrouw kwam een jaar later over en ging hier aan de slag als kokkin. Net als in ons restaurant in Paramaribo.”

Wat maakt uw bami de lekkerste van Rotterdam?

Oemar Singokarso: „Ik weet niet of mijn bami de lekkerste is van Rotterdam hoor, maar dat zeggen ze. We zijn Javaanse Surinamers en ik maak mijn bami op traditionele wijze. Ik doe dit al zo lang dat ik precies uit mijn hoofd weet wat je erin moet doen. En alles gaat met de hand. Je moet veel knoflook gebruiken, hoe meer hoe beter. Dat is heel goed voor je hart.

Ik gebruik trouwens bijna geen zout. Maar natuurlijk wel ketjap, voor de smaak en de kleur. Elke dag maak ik twee of drie wokpannen vol en iedere dag gaan ze helemaal leeg.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.