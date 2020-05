Surfers huilen en bidden samen

Scheveningen rouwt. Het stand ligt vol bloemen en knuffels. Wetsuits hangen halfstok. Vrijdag bidt een groep christelijke surfers voor de nabestaanden van de vijf omgekomen mannen en hun redders.

„We zijn in tranen”, zegt Stefan van der Kamp (36). „Een ongekende ramp” noemt hij het drama dat zich maandag in zee voltrok. Vijf jonge, ervaren surfers lieten het leven in de golven. „Een grote schok. Voor Scheveningen, voor de surfwereld.”

Van der Kamp is aangesloten bij het netwerk Christian Surfers in Scheveningen, dat vrijdagvond een gebedsmoment houdt via het onlineprogramma Zoom. De groep maakt deel uit van een wereldwijd netwerk surfende christenen die samen hun „passie voor Jezus en de zee” delen en voor anderen „een brug tussen strand en kerk” willen zijn. In Scheveningen trekken de Bijbelstudies en andere activiteiten soms drie, soms twintig man.

Collectieve rouw

Mensen hebben er behoefte aan om samen te bidden, merkt Van der Kamp. „We vragen God om troost en ik geloof dat Hij dat wil doen. Al neemt dat het verdriet niet weg.” Pijnlijke waaromvragen ziet hij nog niet. „Ik denk dat het verdriet daarvoor nog te groot is. Mensen zijn radeloos.”

Er is volgens hem sprake van collectieve rouw. „Mensen leggen bloemen en delen online herinneringen. Er wordt gebeld, gehuild met elkaar. Het drama is het enige waar het nu in de surfwereld over gaat.” Persoonlijk kende hij het verdronken vijftal niet. „Maar als je hoort dat deze groep zeer ervaren mannen overleed door de sport die je zelf ook graag beoefent, besef je dat het iedereen had kunnen overkomen. Dat komt keihard binnen.”

Schuim

Zelf surfde Van der Kamp de bewuste middag van Noordwijk naar Scheveningen. „Toen ik net uit het water kwam, belde mijn vrouw of het wel goed met me ging. Ze was blij dat ik meteen opnam.”

De hoge golven en stroming waren waarschijnlijk niet het probleem. „Die konden de jongens wel aan.” Wel de „plassen schuim” die hij zelf ook zag op zee. Al waren die lang niet zo hoog als op de rampplek, aan de andere kant van het havenhoofd. Daar hoopte zich een extreem hoge schuimlaag op. „Zo hoog dat je er niet eens bovenuit kon komen als je in het water lag. Echt uitzonderlijk. In Nederland heeft schuim nog nooit voor een dodelijk ongeluk met surfers gezorgd. Zelfs internationaal kan ik me dat niet herinneren. Het nieuws gaat niet voor niets de hele wereld over. Extra cru is dat de jongens in zee trainden om anderen te kunnen redden.”

Volgens Van der Kamp is surfsport relatief veilig. Dodelijke ongelukken komen bijna nooit voor. Het ongeval schrikt de kitesurfer dan ook niet af om zijn surfplank weer te pakken. „De zee blijft trekken. Het is mijn passie.”