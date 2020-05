Surfdrama Scheveningen eist vijf levens

Slecht weer heeft vijf watersporters in Scheveningen het leven gekost. Een groep surfers kwam maandagavond door harde noordenwind in de problemen bij het havenhoofd. Twee surfers die dezelfde avond uit het water werden gehaald, overleden aan wal. Dinsdagochtend vonden reddingswerkers na een zoektocht nog eens drie lichamen in het water. Het lukte de hulpdiensten evenwel niet om het vijfde slachtoffer te bergen en de zoekactie moest opnieuw worden opgestart. Daarvoor werden een helikopter en meerdere boten ingezet.

Mensen uit de Scheveningse surfscene reageerden verslagen op het drama. De surfers waren ervaren en moeten totaal verrast zijn door de omstandigheden. Niemand heeft het gevaar gezien van het schuim. „Dit waren geen koekenbakkers”, zei een duidelijk aangeslagen surfer dinsdag.

Onder de slachtoffers zouden twee instructeurs zijn van een surfschool. Mensen hebben bloemen gelegd bij surfclub The Shore en zoeken troost bij elkaar. Uit respect voor de slachtoffers bleven surfers dinsdag op de kant. Op sommige plekken in Scheveningen hingen vlaggen halfstok en een iemand had een wetsuit halfstok gehangen als teken van rouw.

Onder de slachtoffers zouden zowel mannen als vrouwen zijn. De politie kan dat niet bevestigen. De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld en de familie nog worden ingelicht.

Surfers beschreven dinsdag de weersomstandigheden als verraderlijk, Door de harde noordenwind kunnen surfers makkelijk tegen de havenblokken geblazen worden en daar kom je niet zomaar meer weg, aldus een van hen.

Kenners vertelden het ANP verder dat er maandag een perfecte combinatie was van „volle maan, hoogwater, springtij en temperatuur” om veel schuim te creëren, en dat ze niet eerder zoveel hadden gezien.