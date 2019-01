Supersnelle straf voor wangedrag nieuwjaar

Een 25-jarige man uit Zaltbommel heeft donderdag een boete van 1000 euro, waarvan 250 voorwaardelijk gekregen voor onder meer het beledigen van agenten. Dat gebeurde tijdens een supersnelrechtzitting bij de politierechter in Den Bosch.

De man was tijdens de nieuwjaarsnacht in het centrum van Den Bosch en voldeed gedurende twintig minuten lang niet aan het bevel van de politie om ergens anders heen te gaan. Hij schold hen uit voor ‘stinkhollanders’ en ‘schijthonden’.

Het opstootje in de Bossche binnenstad begon tegen zes uur op nieuwjaarsochtend. Er was met bier gegooid en daarop kwamen twee groepen tegenover elkaar. De politie haalde ze uit elkaar en riep de raddraaiers op om te vertrekken. Yassine K. bleef echter staan, zelfs toen vrienden hem opriepen te vertrekken. Toen hij ook nog begon te schelden werd hij opgepakt.

K. was ook in 2013 al een keer veroordeeld voor het beledigen van agenten. Om die reden eiste de officier van justitie een hogere straf, met een voorwaardelijke celstraf van twee weken erbij. De rechter vond dat te lang geleden om er rekening mee te houden. Hij was erna ook nooit meer veroordeeld. K. was niet aanwezig tijdens de zitting.

Het is de enige zaak tot nu toe die dit jaar in aanmerking is gekomen voor supersnelrecht. In de afgelopen jaren was het aantal supersnelrechtzittingen ook al op één hand te tellen.