Supers stoppen met keurmerkloze kipvleeswaren

Coop, DekaMarkt en Dirk bieden alleen nog kipvleeswaren aan die minstens het keurmerk met één ster-Beter Leven verdienen. Dat meldt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Plus ging in september van dit jaar al over op uitsluitend kipvleeswaren met een keurmerk.

Wakker Dier wil dat alle kipproducten in de supermarkt minimaal voldoen aan de criteria van het één ster-Beter Leven keurmerk, zodat de kippen meer ruimte en een overdekte uitloop krijgen.

„Nu zijn er dus vier supermarkten die hun kip een beter leven geven. Zij kiezen voor het onafhankelijke één ster-Beter Leven keurmerk als ondergrens voor hun vleeswaren”, aldus Wakker Dier. Bij Coop hebben alle kipvleeswaren vanaf nu minimaal één ster; Dirk en Dekamarkt schakelen volgens Wakker Dier medio volgend jaar over.

„Een belangrijke stap in onze strijd om keurmerkloze kip uit de schappen van de supermarkten te krijgen,” zegt Wakker Dier.