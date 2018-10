Supers slordig met herkomst product

Albert Heijn en Jumbo zijn in het recente verleden niet altijd even zorgvuldig geweest met het vermelden van het land van herkomst bij groenten en vruchten in hun winkels. Dat constateert de Reclame Code Commissie na een klacht van voedselwaakhond foodwatch.

Die sloeg alarm dat schapkaartjes in een aantal gevallen een andere vermelding hadden dan kratten of verpakking. Zo kwam bijvoorbeeld in een van de winkels de rode paprika uit Israël (schapkaartje), maar ook uit Nederland (verpakking). Soms ontbrak ook de hele herkomst, klaagde foodwatch.

De klant moet de herkomst van zijn aankopen volgens de Europese regels kunnen nagaan, benadrukt ook de commissie. Veel mensen hangen daar volgens foodwatch aan uit overwegingen op het gebied van milieu en mensenrechten.

AH en Jumbo hebben beterschap beloofd.