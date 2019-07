Supers Kampen zondag open

In Kampen mogen voortaan de supermarkten open op zondag. Donderdag werd het betreffende initiatiefvoorstel aangenomen. Negentien raadsleden stemden voor de beperkte openstelling, twaalf tegen.

De uitslag lag in de lijn der verwachting, nadat de lokale CDA-fractie had aangegeven vóór openstelling te gaan stemmen. Zonder de voorstemmen van het CDA was het voorstel niet aangenomen.

Het was een worsteling tot dat standpunt te komen, zei CDA-raadslid Hardy Wellenberg donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. „Wij hebben geen in beton gegoten beginselen, ook niet ten aanzien van de zondag. Maar wij vinden niet dat de minderheid de meerderheid iets op mag leggen.”

Meerderheid raad Kampen voor koopzondag

SGP-fractievoorzitter Klaas van den Bosch noemt het besluit „buigen voor het grootkapitaal. Het initiatiefvoorstel zou je als titel mee kunnen geven: ”God dienen én de mammon.” De kerkgang op zondagmorgen, de economie op zondagmiddag. Maar de ongestoorde kerkgang op zondagmiddag is er niet meer bij.” Van de Bosch vreest dat een wissel is omgezet richting de 24-uurseconomie.

Wellenberg is daar niet bang voor. „Het gaat nu om beperkte openstelling van supermarkten; daarmee zetten we de wissel niet om.” Wellenberg vindt bovendien dat de SGP grote woorden in de mond neemt. „Bent u dan van mening dat die effecten die u noemt zich niet voordoen op de andere zes dagen van de week?” Het gaat erom of je je eraan overgeeft, reageert Van den Bosch. „Wat de SGP-fractie betreft geven wij ons niet over aan de mammon.”

Ook de ChristenUnie uit zich kritisch. „De meeste inwoners van Kampen hebben een gezond arbeidsethos. Daarom vinden wij duidelijke rustmomenten belangrijk. En voor ons heeft deze dag een extra dimensie: de zondag is een heilige, apart gezette dag.” De CU wil de zondag als vrije dag vieren. „Als iemand moet werken, wordt ontmoeting tussen gezin, buren en vrienden vrijwel onmogelijk.”

Van den Bosch maakt zich verder zorgen om christelijke jongeren die in supermarkten werken. „Zij komen in een lastige positie terecht, de eerste signalen daarvan heb ik al opgevangen.” Nogmaals benadrukt hij dat God de mensen een gezamenlijke rustdag heeft gegeven. „Maar boven dat is de echte rust te vinden bij Christus: Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn.”