Supers Kampen dicht op zondag

De coalitie in Kampen heeft donderdagavond een proefplan voor de zondagsopenstelling van plaatselijke supermarkten geblokkeerd. Het initiatief voor het plan kwam van oppositiepartijen VVD, PvdA en D66.

De coalitie van ChristenUnie, Gemeente Belang Kampen (GBK), CDA en GroenLinks is onderling verdeeld. ChristenUnie en CDA zijn tegen zondagsopenstelling van de supermarkten, GBK en GroenLinks voor. Nu meegaan met de proef zet de onderlinge verhoudingen op scherp, enkele maanden na de start van de coalitie. „Meegaan met dit voorstel zal het onderlinge vertrouwen in de coalitie beschadigen”, aldus GBK-fractievoorzitter Nardus Koster.

De vier coalitiepartijen willen in plaats daarvan een „gesprek met de samenleving” voeren over de zondagsopenstelling van de plaatselijke supermarkten. Op basis van alle voor- en tegenargumenten wordt vervolgens een besluit genomen.

De oppositiepartijen VVD, PvdA en D66 noemen dat „praten om het praten”, aldus PvdA-fractievoorzitter Janita Tabak.

Het oppositietrio wil dat supermarkten als proef in december hun deuren op zondag mogen openen. Hierdoor kan duidelijk worden hoe groot de behoefte onder Kampenaren is om op zondag boodschappen te gaan doen, aldus de drie partijen. „Wie kan hiertegen zijn?” vroeg PvdA’er Tabak zich eerder hardop af.

Kampen Sociaal en SGP zitten tussen beide kampen in. Beide partijen zijn tegen zondagsopenstelling en dus tegen de proef die de oppositie voorstelde. Zij vinden dat het thema afgelopen voorjaar voldoende is besproken tijdens de verkiezingscampagne.

Uiterlijk in juli volgend jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de vraag of supermarkten in Kampen open mogen op zondag.