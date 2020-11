Supermarktverkoop zelfzorgmiddelen niet toegestaan zonder drogist

Supermarkten mogen bepaalde geneesmiddelen alleen verkopen als er ook een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is. Een ‘drogist op afstand’ die klanten voorlichting geeft over een zogeheten UAD-geneesmiddel via een telefoon- of videogesprek is in strijd met de geneesmiddelenwet, heeft de Raad van State woensdag bepaald.

„Als de wetgever dit soort digitale communicatie bij de verkoop van UAD‑geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij) mogelijk wil maken, zal de geneesmiddelenwet daarvoor aangepast moeten worden”, aldus de Raad.

De zaak draaide om een verzoek van de drogisterijbranche aan de minister van Volksgezondheid om maatregelen te nemen tegen enkele supermarkten van Albert Heijn in Assen en Groningen. Zij verkopen geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, maar die wel uitsluitend in een apotheek of onder toezicht van een drogist mogen worden verkocht. Het gaat bijvoorbeeld om grotere hoeveelheden of hogere doseringen paracetamol en ibuprofen.

Volgens de Raad van State heeft de uitspraak mogelijk ook gevolgen voor andere winkels waar UAD-geneesmiddelen worden verkocht.