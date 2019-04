Supermarkten Zaltbommel alleen zondagmiddag open

Als het aan B en W van Zaltbommel ligt, mogen supermarkten in die kern voortaan alle zondagen open van 13.00 tot 17.00 uur. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Op 11 april wordt het voorstel besproken tijdens een commissievergadering, twee weken later buigt de raad zich over de kwestie. Volgens SGP-voorman Geert Bok leidt het voorstel niet tot een verruiming van de zondagopenstelling, maar gaat het juist om een inperking van de mogelijkheden.

De supermarkten mogen op zondag niet worden bevoorraad, omdat dit als hinderlijk wordt ervaren. Andere winkels dan supermarkten krijgen geen toestemming voor de zondagopenstelling. Dit geldt ook voor de supermarkten in de andere kernen van de gemeente Zaltbommel, waaronder Bruchem, Gameren en Nederhemert.

Op dit moment mogen de supermarkten in de stad Zaltbommel acht zondagen per jaar open. Meerdere ondernemers maakten van die mogelijkheid al gebruik, onder meer rond Kerst. Het college kreeg eind vorig jaar van supermarkteigenaren het verzoek elke zondag open te mogen, omdat het volgens hen voor een supermarkt niet goed mogelijk is om tijdens enkele koopzondagen een relatie met de klanten op te bouwen. „Zij zouden onvoldoende in staat zijn om hun klanten op een professionele manier te ontvangen. Ook bij burgers bestaat behoefte aan openstelling”, schrijven B en W in het voorstel. „Wij worden regelmatig gebeld of gevraagd wanneer de winkels op zondag opengaan.” Albert Heijn aan de Steenweg in Zaltbommel heeft een aanvraag ingediend om op zondag open te mogen.

Het voorstel van het college –waar ook SGP en ChristenUnie deel van uitmaken– is geen verruiming van de mogelijkheden van ondernemers op zondag, zegt SGP-fractieleider Bok. „Supermarkten mochten ook in de huidige verordening officieel al 52 zondagen per jaar open. Alleen moesten ze daar schriftelijk toestemming voor vragen. Een kort briefje was daarvoor al voldoende. Daar kwamen we pas tijdens de coalitieonderhandelingen achter. Die regel was niet algemeen bekend en er werd ook geen gebruik van gemaakt.

In de oude verordening zit bovendien geen enkele beperking. Niet qua tijd, maar ook niet waar het ging om de dorpen. Die beperking komt er nu wel: alleen ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur en alleen in Zaltbommel. Uiteraard zijn we principieel tegen de openstelling op zondag. Maar omdat dit voorstel leidt tot een verbetering van de situatie, stemmen we voor.”