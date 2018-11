„Supermarkten stunten fors meer met vlees”

Nederlandse supermarkten zijn fors meer gaan stunten met goedkoop kippen-, rund- en varkensvlees, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is het aantal vleesaanbiedingen in supermarktfolders sinds 2015 met 28 procent gestegen.

Wakker Dier vergeleek de eerste drie kwartalen van dit jaar met dezelfde periode in de jaren daarvoor. Volgens de organisatie stegen de aanbiedingen bij Jumbo en Albert Heijn het meest van alle supermarkten. Bij Jumbo gaat het om een verdubbeling van het aantal ‘vleesstunts’ ten opzichte van drie jaar geleden, bij Albert Heijn om een toename van 73 procent.

„Minder vlees eten is hard nodig. Dat juist de marktleiders hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen is schandalig”, aldus Wakker Dier. Alle supers stunten vooral veel meer met kippenvlees in hun folders. „Ook hier lopen Albert Heijn en Jumbo voorop. Jumbo heeft zijn kipaanbiedingen zelfs vertienvoudigd”.

De organisatie analyseerde de folders van twaalf grote supermarktketens in Nederland.