Supermarkten: ouderenuurtje is vooral maatwerk

De supermarktbranche gaat de komende dagen in overleg over hoe ze invulling gaat geven aan de oproep van het kabinet om twee keer per dag een speciaal winkeluur voor kwetsbare groepen in te stellen. Volgens een woordvoerster van koepelorganisatie CBL is het vooral van belang dat maatwerk wordt geleverd.

Ze laat weten dat honderden supermarkten momenteel nog altijd een ouderenuurtje hanteren, dat in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf was ingesteld. Maar er zijn ook supermarkten die daarmee gestopt zijn omdat „er geen behoefte aan was”, legt ze uit. Het is dus volgens haar belangrijk om te kijken wat per locatie mogelijk is.

Vanaf dinsdag gaat de branche in gesprek over de ouderenuurtjes. Ook het kabinet zal de komende dagen aanschuiven en bijvoorbeeld ouderenorganisatie ANBO wordt om een reactie gevraagd, laat de CBL-woordvoerster weten. De ANBO staat kritisch tegenover de speciale winkeluren, omdat daarmee groepen tegen elkaar worden opgezet.