Supermarkten Epe willen elke zondag open

De ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen willen dat supermarkten elke zondag open gaan.

Dat meldde De Stentor vrijdag.

De verenigingen hielden de afgelopen periode een enquête onder hun leden. Naar aanleiding van die peiling hebben de verenigingen vrijdag aan het gemeentebestuur van Epe een verzoek gestuurd om supermarkten elke zondag de gelegenheid te geven hun deuren te openen.

Bovendien willen de ondernemers dat er voor non-foodwinkels in Epe meer koopzondagen komen. In die plaats willen ze een maximum van zestien koopzondagen per jaar.

Voor Vaassen bepleiten de ondernemersverenigingen drie vastgestelde koopzondagen, waarvan één voor Kerst en twee tijdens de bouwvak.

Naast deze vaststaande koopzondagen zou elke winkel per zondag moeten kunnen beslissen om wel of niet open te gaan. Dat zou in feite neerkomen op 52 koopzondagen.