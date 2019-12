Supermarkten eisen verbod op boerenblokkades

De supermarktbranche stapt naar de rechter om een verbod te eisen op eventuele blokkades van distributiecentra of winkels door actievoerende boeren. „We hebben geen andere keuze dan het aanspannen van een kort geding”, zegt een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De advocaat van de brancheorganisatie had actiegroep Farmers Defence Force een ultimatum gesteld: voor donderdag 10.00 uur moesten de boeren garanderen dat ze afzien van blokkades die de supermarkten duperen. Het CBL heeft niks van ze vernomen en zet dus de gang naar de rechter door.

„Supermarkten zullen er alles aan doen dat de consument voldoende keuze heeft”, aldus de woordvoerster van het CBL. Details over het kort geding kon ze nog niet geven.

Farmers Defence Force laat in een verklaring van voorzitter Mark van den Oever weten op 18 december hoe dan ook actie te gaan voeren, samen met de bouwers. „Wij, de boeren en de bouwers trekken hier een lijn: het is genoeg, de maat is vol! Tot hier en niet verder. En daar zullen we voor strijden. Tot de laatste dag.”

Van den Oever zegt dat mensen door de actie wellicht ingrediënten voor hun kerstdiner niet in de winkels kunnen vinden, maar hoopt dat daar begrip voor is. „Ik hoop dat er dit jaar wel begrip op tafel staat en besef, dat we ons samen inzetten voor het behoud van onze economie, het levenswerk van veel boeren en bouwers en de banen van veel burgers. Geeft dat niet veel meer vervulling aan de kerstgedachte dan een overdaad aan calorieën en doelloosheid?”