Supermarkten druk met terughalen sesamproducten

Supermarkten zijn druk bezig met het uit de schappen halen van producten waarin mogelijk vervuild sesamzaad is verwerkt. Dat zegt een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Dinsdagavond werd bekend dat de supers honderden van deze producten moeten terughalen. Dat komt omdat in een aantal partijen sesamzaad van drie producenten uit India de stof ethyleenoxide is aangetroffen. Die stof, een desinfecteermiddel, mag in de Europese Unie niet op voedingsmiddelen zitten.

Om welke producten het precies gaat is nog niet bekend. Volgens de woordvoerster van het CBL maken supermarkten zelf bekend om welke huismerken het gaat. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) laat weten om welke A-merken het gaat.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het verontreinigde sesamzaad niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden.

Consumenten wordt aangeraden de producten weg te gooien of terug te brengen naar de winkel. Sesam wordt in honderden levensmiddelen verwerkt, zoals in brood en crackers, bepaalde salades en oosterse producten.