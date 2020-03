Supermarkten beperken aantal klanten, winkelwagentje verplicht

Supermarkten gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per 10 vierkante meter winkeloppervlak mag nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft.

Dat meldt brancheorganisatie CBL. Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. De branche kreeg opdracht maatregelen nemen zodat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Om ervoor te zorgen dat niet meer klanten binnenkomen dan toegestaan, stellen supermarkten een vast aantal winkelwagens beschikbaar. Zijn die op, dan moeten klanten buiten wachten tot er een vrijkomt. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht.

Ook buiten in de rij moeten klanten voldoende afstand nemen. De supermarkten staan volgens het CBL in contact met de gemeenten over ondersteuning bij de handhaving daarvan.

Verder krijgen vakkenvullers aangepaste werkkleding om klanten erop te wijzen dat zij afstand moeten houden. „Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers”, aldus het CBL. „Veel medewerkers maken zich daar zorgen over en dat is begrijpelijk.”