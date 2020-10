Supermarkten beginnen maandag met verplichte ‘ouderenuren’

Supermarkten zijn vanaf maandag twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarmee volgen ze de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Het CBL vindt dat het kabinet „overhaast heeft besloten om de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar relatief weinig ouderen en kwetsbare mensen wonen”. Supermarkten zouden flink last kunnen hebben van de beslissing en kunnen niet zomaar een uur midden op de dag andere klanten weigeren, meent de koepelorganisatie.

De meeste supermarkten zijn vanaf maandag van 7.00 tot 8.00 uur voor klanten uit kwetsbare groepen geopend. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur. Zo stelt Albert Heijn het tijdslot 7.00 tot 9.00 uur in als exclusieve boodschappentijd voor ouderen en kwetsbare personen. De Jumbo houdt zich aan het uurtje in de ochtend van 7.00 tot 8.00 uur; het tweede uur zal elk filiaal naar eigen inzicht invullen. Klanten die niet oud of kwetsbaar zijn, zullen waarschijnlijk niet geweigerd worden op de speciale ‘ouderenuren’, omdat het in verband met privacy niet mogelijk is om dit te controleren.