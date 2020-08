Supermarkt weigert dicht te gaan na aanwijzing veiligheidsregio

De eigenaar van supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen is niet van plan om de deuren van zijn winkel donderdagochtend dicht te houden. Dat moet van de veiligheidsregio Twente, omdat de zaak niet zou voldoen aan de geldende coronaregels. Maar winkelier Raymond Berning (45) zegt dat hij zich aan alle coronarichtlijnen houdt. „Ik ga gewoon open en dan zie ik wel wat er gebeurt.” De veiligheidsregio heeft gewaarschuwd dat er maatregelen volgen als Berning zijn zaak donderdagmorgen opent.

Volgens de veiligheidsregio heeft Berning woensdag een brief gekregen met daarin de mededeling dat de zaak vanaf donderdag dicht moet, totdat aan alle coronaregels is voldaan. Berning ontkent dat hij die brief heeft ontvangen. „Ze liegen, en dat is niet de eerste keer”, zegt hij. „Ik hou me aan alle regels. Ik heb de veiligheidsregio zelf een brief gestuurd waarin ik alle genomen maatregelen op een rijtje heb gezet, maar daar heb ik niks op gehoord.”

Volgens de veiligheidsregio is de winkel op de Duitse grens diverse malen gecontroleerd en zijn er meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Ook is al een boete opgelegd. „Het houdt een keer op. In die winkel lopen met grote regelmaat meer mensen dan volgens het vloeroppervlak zou mogen. En dan gaat het niet om een incident van klanten die elkaar per ongeluk op te korte afstand passeren, het is er gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.”

Winkelbaas Raymond Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. Hij zegt het slachtoffer te zijn van „incompetente boa’s en kortzichtigheid van de veiligheidsregio”. „Ze durven wel tegen een kleine zelfstandige winkelier. De grote ketens, waar ook geen afstand wordt gehouden, laten ze met rust”, stelt Berning. „En juist omdat ik voornamelijk Duitse klanten heb, heeft vrijwel iedereen in mijn zaak een mondkapje op.” In Duitsland is een mondkapje in winkels verplicht.

Berning mag zijn winkel volgens de veiligheidsregio pas weer openen als is vastgesteld dat alle coronaregels worden nageleefd. „We zijn er niet op uit om een zaak te sluiten, bij geen van de duizenden controles die we ondertussen hebben uitgevoerd. Maar in andere gevallen heeft een waarschuwing en een hercontrole geholpen. Een ondernemer moet zorgen dat hij zijn zaakjes op orde heeft”, aldus de regiowoordvoerder.