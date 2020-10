Een supermarkt in winkelcentrum De Loper in Vlaardingen is dinsdagavond korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. De man die vermoedelijk de melding maakte, is aangehouden. In de winkel is geen explosief gevonden,

Na de bommelding was de directeomgeving van de supermarkt afgezet. De afzetting is inmiddels opgeheven en de supermarkt ging weer open.

De politie onderzoekt waarom de aangehouden man een bommelding zou hebben gedaan.