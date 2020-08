Supermarkt Twente mag weer open na aanpassingen

Supermarkt Berning in het Twente Noord Deurningen mag vrijdag de deuren weer openen. Dat heeft burgemeester Sander Schelberg als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Twente donderdagmiddag besloten, nadat hij met enkele toezichthouders de situatie in en bij de winkel had gecontroleerd. Schelberg heeft supermarkteigenaar Raymond Berning gewaarschuwd dat de winkel opnieuw gesloten zal worden als hij zich opnieuw niet aan de geldende coronaregels houdt en daardoor de volksgezondheid in gevaar brengt.

De supermarkt op de Duitse grens werd vorige week donderdag gesloten, omdat Berning maandenlang weigerde om zich aan de coronarichtlijnen te houden. Ruim twintig controles, een dreigende boete van 50.000 euro en tal van gesprekken waren daarvoor niet toereikend, aangezien Berning meende dat hem niets te verwijten viel. Ook nadat de supermarkt was gesloten verliep het contact met de eigenaar in eerste instantie nog zeer moeizaam.

De kruidenier heeft deze week alsnog tal van maatregelen genomen om zijn winkel aan te passen aan de coronarichtlijnen. Zijn personeel heeft een verklaring ondertekend dat zij alle regels begrijpen en dat ze actief mee zullen werken aan handhaving daarvan. Bij de winkeldeur wordt er vanaf vrijdag op toegezien dat er niet te veel klanten tegelijk naar binnen gaan.

De veiligheidsregio zal de komende tijd regelmatig controleren of alles in orde is. „In de gesprekken met de eigenaar is duidelijk gemaakt dat we naast het doorvoeren van en toezien op de uitvoering van de maatregelen ook een aangepaste houding verwachten”, aldus Schelberg. Hij moet controlerende boa’s dus hun werk laten doen. Berning garandeert zijn voornamelijk Duitse klanten op Facebook dat zijn winkel „coronaveilig” is en „constant wordt gecontroleerd door de overheid.”