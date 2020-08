Supermarkt in Twente mag vanwege coronaregels niet openen

Supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen mag donderdagochtend niet de deuren openen. De veiligheidsregio Twente heeft supermarkteigenaar Raymond Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels. Als de winkel toch opengaat, neemt de veiligheidsregio maatregelen, zegt een woordvoerder.

Volgens de veiligheidsregio is de winkel op de Duitse grens diverse malen gecontroleerd en zijn er meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Ook is al een boete opgelegd. „Het houdt een keer op. In die winkel lopen met grote regelmaat meer mensen dan volgens het vloeroppervlak zou mogen. En dan gaat het niet om een incident van klanten die elkaar per ongeluk op te korte afstand passeren, het is er gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.”

Winkelbaas Raymond Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. Ook voldoet hij naar eigen zeggen aan alle coronarichtlijnen. Hij zegt het slachtoffer te zijn van „incompetente boa’s en kortzichtigheid van de veiligheidsregio”.