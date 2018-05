Supermarkt in Ouddorp vrijgegeven na brand

In een pand aan de Molenweg in de Zuid-Hollandse badplaats Ouddorp heeft dinsdag een uitslaande brand gewoed. Het pand, dat bestaat uit een supermarkt met erboven een Chinees restaurant, is volledig ontruimd geweest.

De brandweer, die met meerdere eenheden uitrukte, gaf na ruim een uur blussen het sein brand meester. Volgens de politie is de supermarkt weer vrijgegeven, maar het Chinees restaurant niet. De brand woedde in het dak van het pand, waaraan volgens de politie nu werkzaamheden worden uitgevoerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.