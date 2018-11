Supermarkt haalt alle rookwaar uit zicht

Het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven en medeondertekenaar van het Preventieakkoord, gaat zich naar eigen zeggen inzetten om de klanten verstandigere aankopen te laten doen. „En in 2020 is alle tabak uit het zicht verdwenen bij supermarkten”, kondigt het bovendien aan.

Verder „gaan wij meer communiceren over producten uit de Schijf van Vijf om de consument te verleiden gezondere producten te kopen. Ook zetten we extra stappen in het beperken van kindermarketing en maken wij met de overheid de afspraak dat er snel een nieuw voedselkeuzelogo komt”, belooft het gezelschap.

Het noemt het Preventieakkoord geen startpunt, maar „een stimulans om door te gaan met het helpen van de consument”.