Sunweb: terugkeer wintersporters op vrijwillige basis

Wie via reisorganisatie Sunweb aan het wintersporten is in Noord-Italië mag zelf beslissen of de vakantie wordt afgemaakt of afgebroken. Dat heeft Sunweb laten weten aan alle ongeveer duizend klanten die in het gebied verblijven. Het bedrijf zorgde eerder op de avond voor verwarring door een aantal reizigers te berichten dat de vakantie sowieso moest worden afgebroken. Maar dat is dus niet nodig, werd al snel verduidelijkt in een tweede mail.

Volgens commercieel directeur Tim Van den Bergh van de Sunweb Group heeft die eerste waarschuwing maar een beperkt deel van de klanten bereikt. Meteen daarna volgde opnieuw overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en is het tweede bericht verzonden: mensen mogen zelf weten of ze teruggaan of niet, maar moeten wel de hygiënemaatregelen in acht nemen.

Overigens is onder de duizend vakantiegangers een groep van negenhonderd Vindicat-studenten. Als die naar huis willen, gaat Sunweb dat regelen. De andere toeristen zijn veelal met eigen vervoer gekomen en ze kunnen ook weer zelf terugrijden, aldus Van den Bergh.

Dinsdagavond kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag met een aangescherpt reisadvies voor Noord-Italië: ga er alleen heen als het echt nodig is. Reisorganisatie TUI biedt daarom klanten die een reis hebben geboekt aan om die kosteloos te annuleren als de reis niet later dan zondag begint. Over reizen die na 8 maart beginnen, volgt later meer informatie. TUI laat bovendien woensdagochtend weten of en welke maatregelen worden genomen voor wie nu in Noord-Italië op vakantie is. „Het gaat in het algemeen niet alleen om wintersporters maar ook om mensen die een stedentrip maken, naar bijvoorbeeld Milaan of Venetië”, aldus een woordvoerster.