Sumatraanse tijgers Burgers’ Zoo verhuizen naar Frankrijk

Twee in Arnhem geboren Sumatraanse tijgers verhuizen deze maandag van Koninklijke Burgers’ Zoo naar een dierentuin in Maubeuge in het noorden van Frankrijk. De twee vrouwtjes vormen een tweeling. Ze zijn op 1 september 2014 in het Arnhemse dierenpark geboren.

Sumatraanse tijgers worden in het wild ernstig bedreigd. Daarom hebben dierentuinen een fokprogramma opgezet, waaraan het Arnhemse dierenpark meedoet. In juni 2011 kwam uit het Duitse Krefeld een vrouwtje dat succesvol werd gekoppeld aan een mannetje uit het Engelse Paignton.

Het Duits-Engelse tijgerpaar bleek zo’n goede match, dat het tot tweemaal toe een tweeling succesvol heeft grootgebracht. Binnen een Europees fokprogramma ziet de coördinator erop toe dat het genetische materiaal van de dierentuinpopulatie zo gevarieerd mogelijk blijft met het oog op de toekomst. Daarom kreeg Burgers’ Zoo het advies om met dit koppel even pas op de plaats te maken en niet meer verder te fokken.

Deskundigen schatten dat er nog slechts twee- tot driehonderd Sumatraanse tijgers in het wild leven.